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07 Temmuz 2018 11:29

Malazgirt’e kömür dağıtımı yapılıyor

Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezi ve köylerde yapılan kömür dağıtımı devam ediyor.

Malazgirt’e kömür dağıtımı yapılıyor

07 Temmuz 2018 11:29


Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan kömür dağıtımı devam ediyor. Kaymakam Soner Kırlı yaz aylarında kömür dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, merkez ve köylerde, toplam 10 bin ton kömür dağıtımını yapacaklarını dile getirdi. Kaymakam Kırlı, "Bu sene yardım kömürümüzü yaz ayında dağıtma kara aldık. Çünkü geçtiğimiz yıl kış ayı içerisinde dağıtımı yapmıştık ve birçok vatandaşımız yakacak kömürü olmadığı için çok zorluklar yaşamıştı. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarda, bu yılki yardım kömürünü yaz ayı içerinde dağıtma kara aldık. Vatandaşlarımızın kış aylarında yakacak sorunu olmasın istedik. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımıza kışlık yakacak olarak kömür yardımında bulunuyoruz. Bu inşallah ileri ki yıllarda daha da artarak devam edecektir. Bu sene ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız soğuk ve çetin geçen kış aylarını rahat bir şekilde geçirecekleri için kaymakamlık olarak çok mutlu olacağız" dedi.


Malazgirt Sosyal Yarımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezi ve köy köy dolaşarak kömür dağıtımı yapıyorlar. Vatandaşlar, “Allah devletimizden razı olsun. Bize her yıl kömürümüzü veriyorlar. Bu yıl ki kömürümüzü erken almanın mutluluğunu yaşadık. Geçtiğimiz yıl kış ayında dağıtmışlardı. İlçe Kaymakamımızdan rica ettik, bizleri kırmadı ve bu yılki yardım kömürümüzü yaz ayı içerisinde almanın mutluluğunu yaşadık. Allah Kaymakamımızdan razı olsun. Vakıf görevlilerimiz bizler için sabahın erken saatlerinde yola koyuluyorlar. Kömürlerimizi getiriyorlar. Biz de kendilerine ve yüce Devletimize çok minnettarız” diye konuştular.




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