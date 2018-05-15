Malazgirte ‘Ziraat Tarım Marketi’ açıldı

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 42 farklı ürünün satışa sunulacağı marketin açılışı törenle yapıldı. Açılış töreninde konuşan Ziraat Tarım Marketleri Müdürü Muhammet Özdemir, amaçlarının tarıma katkı sunmak olduğunu söyledi. Çiftçiye kolaylıklar sağlayan Ziraat Tarım Marketi ile çiftçilerin daha uygun fiyatlara tarım aletleri alabileceğini ifade eden Özdemir, marketin Malazgirt’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Müdür Özdemir, “Tarihi ilçemizde tarım ve hayvancılık faaliyeti yoğun bir şekilde yapılıyor. Tarım ve zirai faaliyetlerle geçimini sağlayan hemşehrilerimize yol göstermek, yardımcı olmak hepimizin görevidir. Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığımız böyle bir çalışmanın hem bizi hem de Malazgirtli hemşehrilerimizi memnun etti. Ziraat Tarım Market’inin Malazgirtli çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç ise, Malazgirt ilçesinin tarımda önemli bir nokta olduğunu belirterek, “Birçok tarımsal faaliyette de bölgedeki ilçeler arasında zirveyi zorluyor. Buradan tarım aleti alan çiftçilerimiz, faizleri devlet tarafından ödenen her türlü tarım aletini alıp, modern bir çiftçilik yapma imkânına ulaşacaklar. Dünyada savaşlar artık petrol için, doğalgaz için değil; su ve tarım ürünleri içindir. Bu yüzden toprağımıza sahip çıkalım, yeni açılan marketimize sahip çıkalım” diye konuştu.