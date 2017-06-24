Malazgirt’in altyapı sorunu bitiyor

Malazgirt ilçesi çarşı merkezinde yapılacak çalışmalar hakkında belediye mühendislerinden bilgi alan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek en kısa zamanda tüm sıkıntıların sona ereceğinin müjdesini verdi. Malazgirt Belediyenin çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçenin en önemli sorunu olan alt yapı sorununun çözülmesi için ivedilikle harekete geçildiğini söyledi. Malazgirt ilçesinin çok sorununun olduğunu fakat en öncelikli alt yapı sorunun giderilmesinin gerektiğini ifade eden Başkan Kırlı, "Malazgirt halkına şu müjdeyi vermek istiyorum. Bayramdan hemen sonra ilçemizin alt yapı sorunu ihale edilip en kısa zamanda kazı çalışmalarına başlayacağız. 20 yıldır ihmal edilen ve bir türlü yapılmayan alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarını, göreve geldiğimiz altı ay içerisinde bitirmeye çalıştık. Biz tüm projemizi hazırlayıp İller Bankasına verdik. İller Bankası da 54 milyon tutarındaki projemizi kabul etti. Allah nasip ederse bu bayramdan hemen sonra ihale edilecek ve en kısa zamanda çalışmalarına başlanacak. Alt yapı çalışmaları yaparken ister istemez tüm yollarda kazı yapmak zorunda kalacağız. Bu çalışmalar esnasında zaman zaman vatandaşlarımız mağdur olabilir bizler bu mağduriyeti en aza indirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Fakat yaptığımız bu çalışmalar esnasında da vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve fedakârlık bekliyoruz. İyi bir alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yaşanılır bir Malazgirt için var gücümüzle çalışacağız” dedi.