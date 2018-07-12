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12 Temmuz 2018 10:04

Malazgirtli atletler tartan pist istiyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde son yıllarda spor alanında en fazla başarı getiren atletizmci gençler, zor şartlar altında antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Malazgirtli atletler tartan pist istiyor

12 Temmuz 2018 10:04


Malazgirt Şehir Stadında yoğun şekilde antrenmanlarını sürdüren gençler, milli takıma girmek için ter döküyor. Milli takıma hazırlanan Malazgirtli atletlerden Meryem Yılmaz, Oğuzhan Tutar, Hamza Berat Taş, Mazlum Burhanlı ve Mahmut Yılmaz, son yıllarda Malazgirt ilçesinde sayısız başarılara imza attıklarını ve zor şartlar altında antrenman yaptıklarını belirttiler. Tartan pist isteyen atletler, “Sporcuların sayısının da artmaya başladığı atletizm branşında ilçemizin en büyük eksiği tartan pisttir. İlçemizde tartan pistimiz yok. Yetkililere sesleniyoruz; zor şartlar altında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bizlere tartan pist veya kırmızı kum pist yapsalar, bizler daha büyük başarılara imza atarız. Mevcut stadımızın içine pist yapmalarını istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.




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