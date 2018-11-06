Malazgirtli çiftçilere ‘sahte gübre' uyarısı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Fuar Form Tarım sahibi Öner Ergün, ekim sezonu öncesi sahte gübre konusunda çiftçileri uyardı.

Tarımsal üretimin önemli girdilerinden kimyevi gübrenin dengeli ve zamanında kullanılması halinde verime yüzde 50'ye yakın katkısı olduğunu ifade eden Öner Ergün, üreticilerin bekledikleri verimi alabilmeleri için mutlaka kaliteli gübre kullanması gerektiğini söyledi. Sahte gübrelere dikkat edilmesini isteyen Ergün, “İlçemizde ekim sezonunun başlayacağı bugünlerde bazı fırsatçıların piyasaya sahte gübre sürme ihtimallerine karşı çiftçilerimiz çok dikkatli olmalı. Değerli çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve onca emeklerinin heba olmaması için gübre alırken, iş yerinin gübre bayisi olup olmadığına, ürün tescil belgesi bilgileri ile ürün ambalajında yazılı bulunan değerlerin aynı olmasına, almış oldukları ambalajlarda bulunan yazılardaki dokunun aynı kalınlık ve renkte olmasına, her ne şartlarda olursa olsun gübreleri halk arasında zula diye tabir edilen yerlerden almamalarına, aldıkları gübrelerin mutlaka faturalarını almaya dikkat etmeleri kendi menfaatleri açısından çok önemlidir. Gelen gübrenin fatura ve irsaliye tarihi çok önemli, bu faturalara çok dikkat edilmesi gerekir" dedi.