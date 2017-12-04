Malazgirtli çocuklar ilk kez zırhlı araçlara bindi

Yıllarca terörün gölgesinde kalmış Malazgirt ilçesinde barış ve huzurun sağlanmasıyla Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın talimatları doğrultusunda Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde “Polis, Jandarma, Özel Hareket ve Öğrenciler El Ele” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araçlara alınan minik öğrenciler, okul bahçesinde renkli saatler yaşadılar.

Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı kaldıkları için çok fazla sosyal aktiviteleri olmayan öğrenciler, polis ve jandarma personelinin örnek davranışı sayesinde keyifli saatler yaşadılar. Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığının ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı aracına binerken ve inerken, “en büyük asker bizim asker” diyerek sevgi gösterisinde bulundular.

Yaşadıkları sevinç ve heyecan gözlerimde okunan öğrenciler, kendilerine bu imkânları tanıyan Kaymakam Soner Kırlı’ya, polise ve jandarma personeline teşekkür ettiler.