Malazgirtli çocuklara futbol eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Muş Aday Hakemi Özgür Bülbül tarafından 1071 Malazgirt Spor Kulübü U-13 sporcularına futbol seremonisi dersi anlatıldı. Aday hakem tarafından küçük sporcuların sahaya nasıl çıkacağı, çıktıktan sonra nelere dikkat edileceği anlatıldı.

Eğitime katılan futbolcular; para atışı, kale seçimi, oyuncuların kontrolü gibi birçok husus hakkında bilgi sahibi olduklarını belirttiler.

Kulüp yöneticileri de, resmi maçlarda çocukların seremoni heyecanını azaltmak için böyle bir eğitim verdiklerini dile getirdiler. Kulüp yöneticileri, eğitim için Muş İl Hakem Kurulu Başkanı Ümit Yıldırak’a teşekkür ettiler.