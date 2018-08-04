Malazgirtli esnaf dernek kurdu

Malazgirt ilçesinde bakkal dükkânı işleten esnaf, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya aracılığıyla başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde 60 engelli ve yatalak hastaya tekerlekli sandalye dağıtmış, daha sonra kendi imkanları ile sosyal yardımlaşma derneği kurdu.

"1071 Bir Umut’da Sen Ol Derneğini kurdu"

1071 Bir Umut’da Sen Ol Derneği adını verdiği derneğini daha fazla yardıma muhtaç vatandaşlar için açtığını dile getiren bakkalcı Hasan Başaran, "Yeni açtığımız dernek hayırlara vesile olsun. Gerek iş adamlarıyla gerek sosyal medya üzerinden başlattığım kampanyalar ile ilçemizdeki engelli ve yatalak hastalar için tekerlekli sandalye getirtip dağıtmıştım. Tabi bu yardımları isterken bir derneğiniz yoksa çok zor durumda kalabiliyorsunuz. Kimden yardım talep ettiysen hep bana bir derneğiniz var mı diye soruyorlardı. Bende bu hayırsever vatandaşlara verecek cevap bulamıyordum. Bu derneği açmamın sebebi hayırsever vatandaşlardan yardım talep ederken bir dernek adına talep etmek için açtım. Gerçekten ilçemizde çok yardıma muhtaç vatandaş var. Sağolsun kaymakamlığımız bu durumda olan vatandaşlara yardımlarını esirgemiyor. Tabii ki her şeyi devletten beklemek olmaz. Birazda bizlerde taşın altına elimizi koymalıyız. Bende bu derneği açarak yardıma muhtaç vatandaşları tespit edip yardımcı istiyorum” dedi.

“Bu dernek en büyük hayalimdi”

Başaran, ”Bu açtığım dernek benim en büyük hayallerimden birisiydi. Allah’a şükürler olsun ki derneğimizi açtık. Çok yakında ilk kongremizi de yapacağız. bu dernek sayesinde daha çok yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaşacağım için çok mutluyum. İlçemizde ve ilçe dışında yaşayan siz değerli işadamlarımıza sesleniyorum; gelin ilçemizdeki garibanlara ‘Bir Umut’da Sen Ol’ şeklinde konuştu.