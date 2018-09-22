Malazgirtli köy halkı sinema keyfi yaşadı

Muş'un Malazgirt ilçesi Adaksu köyünde öğretmenlik yapan Çiçek Yılmaz ve Adaksu köy halkından Ayşe Uzundemir tarafından organize edilen programla köy halkı ve çocuklar sinemayla buluştu.

Adaksu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine kurulan açık hava sinemasına köydeki yaşlı vatandaşlar da ilgi gösterirken, çocuklar ve yetişkinler dev ekranda ”bizim köyün şarkısı" isimli filmi izlemenin keyfini yaşadı. Köyde öğretmenlik yapan Çiçek Yılmaz düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçenin en büyük köylerinden olan Adaksu köyünde yediden yetmişe tüm köy halkının sinema ile buluştuğunu söyledi. Özellikle çocukların, izledikleri filmlerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Belki birçok çocuk ilk defa sinema ile tanıştı. Dolayısıyla çocukların sinema mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yeter ki onlar mutlu olsun. Biz her zaman onlar için hizmete hazırız" dedi.

“Köylüler etkinlikten memnun kaldı”

Gönüllü olarak sinema şenliğine destek veren köy halkından Ayşe Uzundemir ise köylerinde öğretmenlik yapan öğretmenlere çok teşekkür ettiğini belirterek, "Tüm halkı birlikte dev ekranda ve açık havada sinema keyfi yaşadık. Köyümüzde birçok kişi ilk defa sinema ile buluştu. Ben Adaksu köyü halkı adına köyümüze sinema getiren Çiçek Yılmaz ve eşi Servet Yılmaz ile okulun öğretmenlerinden Nazım Körahmetoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlk defa sinema izlediklerini belirten köylü çocuklar, "Sinemaya çok gitmek istemiştik ama bir türlü imkan bulamamıştık. Şimdi öğretmenlerimiz sayesinde sinema okulumuza geldi. Çok mutluyuz" diye konuştular.