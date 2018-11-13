Malazgirtli miniklerden lösemili çocuklar için kermes

Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için okulda kermes etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Erhan Aslan, ”Hayata tutunmak için küçük bir umut ışığı arayan lösemili çocuklara bir nebze umut olabilmek adına bu etkinliği yaptıklarını belirtti. Müdür Aslan, ”Danişmentgazi İlkokulu olarak öğrencilerimizi teorik öğretilerin yanı sıra sosyal sorumluluk gerektiren konularda da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz kermesimizin amacı, hem LÖSEV ailesine katkı sağlamak, hem de empati duygusunu geliştirerek lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmaktır. Böylece çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz. Kermesten elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacaktır” dedi.

Kermesten elde edilen bin 655 TL, Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri ve okul idaresi tarafından LÖSEV hesabına yatırıldı.