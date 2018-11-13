İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirtli miniklerden lösemili çocuklar için kermes

Muş’un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesi Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.


Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için okulda kermes etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Erhan Aslan, ”Hayata tutunmak için küçük bir umut ışığı arayan lösemili çocuklara bir nebze umut olabilmek adına bu etkinliği yaptıklarını belirtti. Müdür Aslan, ”Danişmentgazi İlkokulu olarak öğrencilerimizi teorik öğretilerin yanı sıra sosyal sorumluluk gerektiren konularda da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz kermesimizin amacı, hem LÖSEV ailesine katkı sağlamak, hem de empati duygusunu geliştirerek lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmaktır. Böylece çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz. Kermesten elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacaktır” dedi.


Kermesten elde edilen bin 655 TL, Danışmentgazi İlkokulu öğrencileri ve okul idaresi tarafından LÖSEV hesabına yatırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.