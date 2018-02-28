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28 Şubat 2018 09:31

Malazgirtli öğrenciler, okul gazetesini renkli bastırdı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık üç yıldır düzenli olarak çıkardıkları okul gazetesinin yedinci sayısını renkli olarak bastırdı.

Malazgirtli öğrenciler, okul gazetesini renkli bastırdı

28 Şubat 2018 09:31


Okul Müdürü Adem Uslu, Yayım ve İletişim Kulübünde görev yapan öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ilçenin ilk renkli gazetesi olan ‘Kız Meslek Lisesi Haber’in okurlarıyla buluşturmak için kolları sıvadı. Okul bünyesinde çıkarttıkları 8 sayfa renkli gazete hakkında açıklamalarda bulunan Adem Uslu, “İlçemizin ilk renkli kuşe kağıda basılı gazetesini Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’ya, ilçemizdeki kurum amirlerine, okullara, ilçede öğrenim gören öğrenci kardeşlerimize, kırtasiyelere, gazete bayilerine ve kıymetli Malazgirt halkına sunduk. Elde edilen gelirle okulumuzda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ve ailelere destek olacağız. Bizlere her zaman desteklerini sunan ilçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı’ya, Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya’ya, renkli okul gazetemizin tasarımını yapan Haber 1071 Gazetesi yetkililerine, okulumuzda gazetenin hazırlanmasında büyük emekleri olan tüm öğretmen ve öğrenci kardeşlerime ve gazetemize sahip çıkan tüm Malazgirt halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.




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