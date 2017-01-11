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11 Ocak 2017 09:15

Malazgirtli öğrencilerden kan bağışı

Malazgirtli öğrencilerden kan bağışı

11 Ocak 2017 09:15

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri kan bağışında bulundu.
Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan stantlarda idareciler, öğretmenler ve öğrenciler kan verdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Doktor Ahmet Kotan, "Genel başkanımızın da söylediği gibi şu anda kan stoklarımızda bir azalma var. Bu yüzden kan bağışı kampanyalarımız hızla devam ediyor. Herkesi kan bağışına bekliyoruz. Kış ayları olduğu için kan bağışı çok azalıyor. Bu okulumuz bize başvurarak, kan bağışı kampanyası yapmak istediklerini bildirdiler. Kızılay olarak bu anlamlı kampanyayı başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Lise Müdürü Ali İhsan Barış’a, okulda görev yapan öğretmenlerimize ve kan bağışına yoğun ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali İhsan Barış da, okul olarak son dönemde artan terör olayları nedeniyle kan bağışı ihtiyacı olduğunu duyduklarını belirterek, “Biz de ülkemize bir katkı sağlamak amaçlı lisemizde kan bağış kampanyası başlattık. İnşallah faydamız olur” diye konuştu.



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