Malazgirtli öğrencilere temel afet bilinci eğitimi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi.

‘'Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci' eğitimleri kapsamında başta deprem olmak üzere doğal afetlere ve acil durumlara karşı öğrencilerde sosyal bilinç oluşturuluyor. Muş AFAD eğitmenleri Abid Kayan ve Çetin Güleş tarafından öğrencilere afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri anlatıldı. Acil durumlar için bina tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi.