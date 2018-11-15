İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malazgirtli öğrencilere temel afet bilinci eğitimi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ’Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci’ eğitimi verildi.

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Malazgirt Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi.


‘'Okul Tabanlı Temel Afet Bilinci' eğitimleri kapsamında başta deprem olmak üzere doğal afetlere ve acil durumlara karşı öğrencilerde sosyal bilinç oluşturuluyor. Muş AFAD eğitmenleri Abid Kayan ve Çetin Güleş tarafından öğrencilere afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri anlatıldı. Acil durumlar için bina tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.