Malazgirtli vatandaşlar kiraların düşmesini istiyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşlar, son bir yılda yaşanan kira artışından şikayet ederek fiyatların düşmesini istedi.

Malazgirt merkezde kiralık ev bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Malazgirtli iş adamı Öner Ergün, "1+1 evlere bile 700-800 TL kira isteniyor" dedi. Ergün, "Malazgirt merkezde ev tutmak neredeyse imkânsız hale geldi. İlçemize gelen devlet memurları polisler, askerler, öğretmenler, hemşireler ve daha birçoğu kiralık ev bulamadıklarını, buldukları evlerinde kiralarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Benim birçok devlet memuru arkadaşım bana geldi, bu yüksek kiralar dolayısıyla çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Bende bu yüzden ilçe merkezinde bir araştırma yaptım. Gerçekten ev kiralarının diğer ilçelere oranla yüksek olduklarını gördüm” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız sayesinde daha çok devlet memuru geldi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ilçeye sahip çıktığını dile getiren Ergün, “Bir Malazgirtli olarak Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize sahip çıkmasından bu yana ilçemize daha çok devlet memuru gelmeye başlandı. Önceleri kimse bu tarihi ilçeye gelmek istemiyordu. Şimdi ise devlet memurlarımız ilçemize gelmek için birinci ve veya ikinci tercihlerini veriyorlar. Hal böyle olunca ilçede kiralık ev bulmak çok zorlaştı. Malazgirtli ev sahibi kardeşlerime sesleniyorum; ülkemiz bir dolar spekülasyonundan geçiyor. Bu yüzden doları yükselten dış güçlerin oyunlarını fırsat bilerek kafasına göre ihtiyaç malzemelerine zam yapanlara izin vermeyelim. Malazgirt ilçemize sahip çıkalım ve ev kiralarında indirim yaparak makul bir düzeye çekelim. Buraya gelen tüm devlet memuru arkadaşlara sahip çıkalım. Bizlerde kiraya verdiğimiz evlerimizin kiralarını biraz olsun makul bir seviyeye indirerek, bu dış güçlerin oyunlarını bozalım. Çok iyi biliyorum ki Malazgirt halkı bu güne kadar ilçelerine gelen tüm devlet memuru misafirlere sahip çıktı bundan sonrada sahip çıkacaktır. Ben şimdiden tüm ev sahibi Malazgirtli kardeşlerime ev kiralarından yapacağı indirimden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İlçemize uygun fiyatlı TOKİ yapılmasını istiyoruz”

TOKİ'nin Malazgirt'te uygun fiyatlı konutlar yapmasını istediklerini söyleyen Ergün, “Belediyemiz tarafından ilçedeki vatandaşlarımıza TOKİ müjdesi verildi. Fakat ön satışa çıkan TOKİ'ilerin fiyatları yüksek olduğu için vatandaşlarımız fazla rağbet etmedi. Devletimiz yetkililerinden tek isteğimiz, ilçemiz şartlarına uygun olarak düşük maliyetli konutlar yapılmasını istiyoruz. TOKİ yetkilileri ön satış yolu değil de, gelip tarihi ilçemizde doğrudan TOKİ yapsa ve bu yaptıkları TOKİ'leri uygun fiyata vatandaşlara satsa, ilçede kira sorunu kalmaz. TOKİ olsa bu kadar yüksek kira olmaz. İlçemize yeni atanan Sayın Kaymakamız Emre Yalçın'a yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah Sayın Kaymakamız ilçemize gelir gelmez bu yüksek fiyata satışa çıkan TOKİ ile ilgili bir düzenleme yaptırarak. Uygun fiyatlı TOKİ'leri İlçemize kazandırır" dedi.