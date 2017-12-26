Malazgirtliler kış mevsiminde baharı yaşıyor

Hava sıcaklığının 10 dereceyi bulduğu ilçede, vatandaşlar kış mevsiminde dışarıda çay içme keyfi yaşadılar.

Aralık ayının son günlerini yaşanmasına rağmen Malazgirt’te bahardan kalma günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl eksi 30 derecelerin yaşanmasına rağmen bu sene aynı dönemde hava sıcaklığının 10 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar caddelerde yürüyüş yaparak kahvehane önlerinde oturup çay içiyorlar. İlçede çaycılık yaparak geçimini sağlayan Murat Yıldırım, “Ben 45 yaşındayım. Bu ilçede çaycılık yapıyorum. Kış ortasında adeta baharı yaşıyoruz. Havalar sıcak gidince işlerimizde artış oldu. Çay satışlarımız çok şükür iki katına çıktı. Havalar güzel olunca köylü vatandaşlarımız da ilçe merkezine akın ettiler. Geçen yıl bu zamanlarda eksi 30 derecelerde seyrediyordu hava. Şimdi sava sıcaklığı 10 derece civarında. Valla bizler bu yıl halimizden çok memnunuz” dedi.

Sıcak havaları fırsat bilerek ilçe merkezine köylerden gelen vatandaşlardan Menderes Dinçer ise, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda ilçe merkezi ve köylerde 1,5 metre kar vardı. Allah’a şükürler olsun ki bu yıl havalar çok güzel gidiyor. Geçtiğimiz yıl bu mevsimde yerde 1,5 metre kar vardı. Bu yıl ise nerdeyse aralık ayı bitti, ama hala yerde kar yok. Bizde bu sıcak havayı fırsat bilerek ilçe merkezine geldik. Bu güzel havayı fırsat bilerek kışın ortasında çay keyfi yaşıyoruz” diye konuştu.