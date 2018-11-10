Malazgirt'te 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'nci yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde törenle anıldı.

İlk tören Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve siyasi parti temsilcilerinin çelenklerinin sunumu ile başladı. Program; saat 09:05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ve göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesi ile buradaki program sona erdi. Programın ikinci bölümüne ise Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam edildi. Atatürk'ü anma programı Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve ilçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde Atatürk ile ilgili şarkı ve türküler okunmasının ardından program ödül töreni ile son buldu.

Programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Emrah Kesikbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Malazgirt savcı ve hakimleri, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.