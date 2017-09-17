Malazgirt’te 15 Temmuz Parkı yenileniyor

Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce ismi Özgürlük Parkı olan ve İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile belediye meclisinin aldığı kararla ismi ‘15 Temmuz Parkı’na dönüştürülen parkın yeniden düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İlçede başlatılan hizmetlerin devamının da geleceğini belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, “İnsanların güzel vakit geçirebileceği alanları oluşturmaya önem veriyoruz. Çocuk ve gençler için spor alanlarını yaygınlaştıracağız. İlçeye bilgi evi yapıyoruz. İnsanların dinlenebileceği, enerjilerini atabileceği alanlar yapmak zorundayız. Bunun aynında birçok mahallemizde 18’inci madde imar planını uygulamak için projeleri hazırlıyoruz. Malazgirt Belediyesi çöp ihalemiz, önümüzdeki günlerde yapılacak ve ihale sonrası ilçemizin çok sorunu da tamamıyla ortadan kalkacaktır” dedi.

Parkın en kısa zamanda ilçe halkının hizmetine sunulacağını ifade eden yüklenici firma yetkilisi Fuat Uçak ise Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın talimatları doğrultusunda parkın yeniden düzenleneceğini belirterek, ”Malazgirt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı, belediyenin modern bir belediye, Malazgirt ilçesinin de modern bir ilçe olması için gerekli tüm çalışmaları başlattı. Bizde yaklaşık on beş gün içerisinde 15 Temmuz Parkını bitirip Malazgirt halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.