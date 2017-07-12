Malazgirt’te 15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi

Sanat Sokağı’nda açılan 15 Temmuz Şehitler Sergisi hakkında açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, bu serginin 16 Temmuz akşamına kadar açık kalacağını söyledi. Kırlı, “Allah ülkemize böylesi hain bir darbeyi bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Cenabı-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Dün sabah itibariyle ilçemizdeki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik, şehit yakınlarımızla beraberdik. Ardından gazilerimizle buluştuk. Öğle namazıyla birlikte mevlidimiz vardı, oraya katıldık. Bugünde 15 Temmuz sergimizi açtık.15 Temmuz şehitleri etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğini belirten AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz ise, “15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz akşamı yaşananlar, Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu ortaya koydu, bunu hepimiz gördük. İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hain kalkışmalara maruz kalmayız ve milletimiz böyle acılar yaşamaz” şeklinde konuştu.