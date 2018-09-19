Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Malazgirt Kaymakam Vekili olarak Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Emrah Keskin, Malazgirt Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Özgür Cengiz, Türkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı Malazgirt Temsilcisi Selami Üsta, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve daire amirleri katıldı. Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Çiyit tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasının ardından sona eren tören, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilcililiği ziyareti ile devam etti.

Türkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı Temsilcililiği ziyaretinden başkan Selami Üsta ile kısa bir sohbet yapan Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, yaptığı kısa açıklamada, “Şehit ve gaziler olmasaydı bu vatan olmazdı. Şehit ve gazilerimizi sadece bir gün anmak olmaz, onlar tüm Türkiye'mizin unutulmaz değerleridir. Tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize de sağlık sıhhat afiyetler diliyorum” dedi.

Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi'nin Malazgirt'teki gazilere günün anlam ve önemini belirten plaketleri sunması ardından tören sona erdi.