Malazgirt’te 19 Mayıs Çoşkusu

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99’uncu yıl dönümü olan 19 Mayıs tüm yurtta olduğu gibi Malazgirt’te de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah Hükümet Konağı önündeki Atatürk Heykeline bırakılan çelenklerle başlayan kutlama programı, Malazgirt Şehir Stadında devam etti. Burada açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Ferdi Yağcı, Türkiye’nin her karışının şehit kanıyla sulanmış olduğunu hatırlatarak, “Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da vatanperver yurttaşlarımız selamlarlarken taşıdığı duyguyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Egemenlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyet’inin birlik ve bütünlüğünü sağlamış, geçmişten bugüne, yakın tarihte de yaşadığımız üzere çarenin ancak ve ancak milletle dolduğu şefaatle tescillenmiştir” dedi.

“Bugün yeniden dirilişimizin yıl dönümüdür”

19 Mayıs’ın yeniden dirilişin yıl dönümü olduğunu ifade eden Yağcı, “Birlik ve bütünlüğümüze karşı her türlü tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla müsaade edilmeyecektir. Tarih boyunca yok edilmek istenen bu millet, imanı ve cesareti ile her defasında zafere ulaşmıştır. Sevgili gençler, bugün istikbalimizin temellerinin atıldığı günün yıl dönümüdür. Bugün milletimizin kazandığı zaferlerle dünyayı hayrete düşürdüğü günün yıl dönümüdür. Bugün yeniden dirilişimizin yıl dönümüdür” dedi.

Konuşmaların ardından program, gösteriler ve okunan şiirlerle devam etti. Gösteriler ardından çeşitli koşu yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program son buldu. Törenlerine Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP ilçe Başkanı Yıldırım Tutar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.