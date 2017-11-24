Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:58

Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş’un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2017 12:58


Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, ardından Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın konuşmasının ardından Şehit Demet Sezen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü programı sunuldu. Programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    4°C
  • Pazar
    Sisli
    5°C
  • Pazartesi
    Sisli
    5°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç