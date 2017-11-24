Malazgirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü

Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, ardından Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın konuşmasının ardından Şehit Demet Sezen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü programı sunuldu. Programa Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.