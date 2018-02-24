Malazgirt’te 26 Ağustos değerlendirme toplantısı

Beraberinde Okçular Vakfı yetkilileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Bakbak ve protokol üyeleri tarafından Malazgirt Zafer Anıtında karşılandı. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, bu yıl yapılması düşünülen 26 Ağustos Zafer Bayramı etkiliklerin yapılacağı alanları gezdiler. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte Malazgirt 1071 Panorama Müzesi’nin ve etkinliklerin yapılacağı alanda bir dizi incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında notlar aldılar. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. Toplantıda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Fethi’nin 947’ıncı yılı etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki etkinliklerini de Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edeceği ifade edildiği belirtildi.

Vali Yıldırım istişare toplantısı ardından Muş’a hareket etmek için ilçeden ayrıldı.