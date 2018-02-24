Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 09:26

Malazgirt’te 26 Ağustos değerlendirme toplantısı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesini ziyaret ederek 26 Ağustos Zafer Bayramı etkilikleri için yapılacak hazırlıklar ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malazgirt’te 26 Ağustos değerlendirme toplantısı

24 Şubat 2018 09:26


Beraberinde Okçular Vakfı yetkilileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Bakbak ve protokol üyeleri tarafından Malazgirt Zafer Anıtında karşılandı. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, bu yıl yapılması düşünülen 26 Ağustos Zafer Bayramı etkiliklerin yapılacağı alanları gezdiler. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte Malazgirt 1071 Panorama Müzesi’nin ve etkinliklerin yapılacağı alanda bir dizi incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında notlar aldılar. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. Toplantıda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Fethi’nin 947’ıncı yılı etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki etkinliklerini de Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edeceği ifade edildiği belirtildi.


Vali Yıldırım istişare toplantısı ardından Muş’a hareket etmek için ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç