Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü kutlamaları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Emrah Kesikbaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve örgencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.