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30 Ağustos 2018 11:28

Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 2018 11:28


Kaymakamlık önünde düzenlenen törene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP ilçe Başkan Yardımcısı Ayhan Altın, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve daire amirleri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Çiğit günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.


Tören, İlçe Kaymakamı Soner Kırlı’nın makamında tebrikleri kabul etmesi ile sona erdi.




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