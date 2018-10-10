Malazgirt'te 60 kişi TYP kapsamında işe alındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında 60 kişi işe alındı.

İş-Kur Muş İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ve köy okullarında çalışacak işçiler için öğretmenevi konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kura çekimi ile adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirterek, kura çekiminin hiçbir şaibeye ve dedikoduya mahal verilmeyecek şekilde herkesin gözü önünde ve Noter huzurunda yapıldığını söyledi. Müdür Kaya, “İlçe merkezi ve köylerimizdeki okullarımızda çalıştırılmak üzere Noter huzurunda ve vatandaşlarımız kendi kuraları kendileri çekerek hiçbir şaibeye fırsat vermeden kura çekimimizi bitirdik. Kurada ismi çıkan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

800 kişinin katıldığı kurada 60 kişi belirlenerek işe alındı.