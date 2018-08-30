Malazgirt’te anlamlı proje

1071 Malazgirt Spor tarafından yürütülen ve Yeşilay’ın desteklediği “Gençler spor yapsın, bağımlılıktan uzak dursun” projesi ile 9-19 yaş arası 150 çocuğa futbol eğitimi verildi. Yeşilay’ın desteğiyle 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği’nin yürüttüğü “Hayata sporla yeşil ışık yak” projesinin kapanış programında konuşan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Türeli "Buradaki amacımız uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından gençlerimizi koruyup sporla hayata bağlamaktır. Proje kısa zamanda başarıya ulaştı. Yetiştirdiğimiz sporcular ve kurduğumuz takımlar, amatör liglerde mücadele etmeye devam edecekler. Gençler, sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşuyor. Bu projenin ilçemizde yürütülmesini sağlayan Yeşilay’a tüm Malazgirt halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Malazgirt’te yaşayan 9-19 yaş arasındaki 150 çocuk ve gencin bağımlılıklardan uzak tutularak futbolla, sosyal hayata katılım düzeylerinin artırılması amacıyla Aralık 2017’de hayata geçirilen projenin ilk aşamasında sporcu seçmeleri yapıldı ve takımlar kuruldu. Sporcuların kıyafet ve malzeme ihtiyaçları Yeşilay tarafından karşılandığı projede elemelere katılan 400 aday arasından seçilen 150 yetenekli genç sporcuya 2-6 ay sürelerde futbol eğitimi verildi.