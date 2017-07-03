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03 Temmuz 2017 09:00

Malazgirt’te asırlık gelenek yaşatılıyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki düğünlerde gelin koca evine gelirken kapıda o bardak, tabak ve su testisi kırdırma geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

Malazgirt’te asırlık gelenek yaşatılıyor

03 Temmuz 2017 09:00


Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Muş ve ilçelerinde de yaşatılan bu yüzyıllık gelenek, yıllardır varlığını sürdürmeye devam ediliyor. Batıdaki düğünlerin birçoğu salonlarda yapılırken, Malazgirt ilçesinde ise salon olmayışından dolayı ev düğünleri yapılıyor. Düğünleri bahçede yapmayı tercih eden vatandaşlardan biri olan İhsan Eren, düğün salonlarında geleneklerini yapamadıklarını belirtti. İhsan Eren, “Yüz yılladır ilçemizde bu tür gelenekleri sürdürmeye devam ediyoruz. Gelin yeni evine girerken bardak, tabak ve su testisinin kırdırılması kültürümüzün yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bu geleneğimizde gelinin kırdığı bu sembolik eşya, yeni evine girdiği zaman hem evindeki tüm eşyalara kıymet vermesi hem de o evdeki tüm eşyaların ona feda olduğu anlamlarını taşıyor” dedi.



"Ev eşyası kırma geleneği, geçmişi asırlar öncesine dayanıyor"


Asırlar öncesine ait olan bu gelenek, yüzyıllardır Muş merkez, ilçeleri ve köylerde devam ediliyor. Ancak batıda şehirleşme, sosyal yapının değişimi bu asırlık geleneği unutturdu.


Yeni evlenecek çiftler kapıda beklenir. Damadın annesi tarafından gelinin yeni evine ait bardak, tabak ve su testisi, geleneğe göre gelin geldiği zaman damat tarafından ayağının altına kırması için bırakılır. Yeni gelinde bu sembolik eşyalardan birini kırarak yeni evine giriş yapar. Bu gelenekte gelinin kırdığı bu sembolik eşya, yeni evine girdiği zaman hem evindeki tüm eşyalara kıymet vermesi hem de o evdeki tüm eşyaların onun malı ve ona ait olduğu anlamlarını taşıyor.




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