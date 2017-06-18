Malazgirt’te avcılık kursu düzenlendi

Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Fatih Yağcı, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa açtıkları avcılık kursuna 19 kursiyerin katıldığını belirterek, “Kursumuz 32 saat sürecek. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika vereceğiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Mühendisi Ferzende Saygın ise, kurs bitiminde katılımcılara sertifika verileceğini vurgulayarak, "Kursiyerlere ilkyardım, avcılık tarihi, avcılık etiği, avcılığın ulusal ve uluslararası mevzuatı, sürdürülebilir avcılık, avcılığın ekolojik boyutu, avlanma yöntem ve yasakları, avına izin verilen hayvan türleri ile koruma altına alınan hayvan türleri konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgi veriyoruz" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra verilen kursa katılan avcılar, Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Derneği ile Orman ve Su İşleri Muş Şube Müdürlüğünce ortak açılan kursun çok eğitici olduğunu belirtiler. Kursiyer Avcılar, “Çok eğitici bir kurs oldu. Bu gördüğümüz eğitimden sonra daha bilinçli bir avcı olacağız. Bir arkadaşımız kazara yaralansa veya sağlık acısından bir şey başına gelse, bu kurstan öğrendiğimiz tekniklerle ilk yardım yapabileceğiz” dediler.