Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 09:45

Malazgirt’te basketbol antrenmanları başladı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü antrenörlerinden Servet Özdemir, basketbol branşında antrenmanların başladığını bildirdi.

Malazgirt’te basketbol antrenmanları başladı

04 Haziran 2018 09:45


1071 Malazgirt Spor Kulübü, yeni sezona birçok branşta birden hazırlanıyor. Yeşilay sponsorluğunda faaliyet gösteren ve ilçedeki kurum ve kuruluşlardan yeterli desteği göremeyen 1071 Malazgirt Spor Kulübü, kendi imkânlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 1071 Malazgirt Spor Kulübü antrenörlerinden Servet Özdemir, basketbol branşında yeterli sayıyı yakaladıklarını ve antrenmanlara başladıklarını ifade etti. Kulüp olarak bütün Malazgirt gençliğini beklediklerini kaydeden Özdemir, yeni sezonda futbol dışında, basketbol ve voleybol branşlarında da mücadele edeceklerini söyledi. Malazgirtli çocukları sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve sokak ortamından uzak tuttuklarını da hatırlatan antrenör Servet Özdemir, “Tüm gençlerimizi buraya bekleriz. Amacımız bu çocukların sokaktan uzak durması ve sportif faaliyetlere kazandırılmasıdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç