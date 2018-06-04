Malazgirt’te basketbol antrenmanları başladı

1071 Malazgirt Spor Kulübü, yeni sezona birçok branşta birden hazırlanıyor. Yeşilay sponsorluğunda faaliyet gösteren ve ilçedeki kurum ve kuruluşlardan yeterli desteği göremeyen 1071 Malazgirt Spor Kulübü, kendi imkânlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 1071 Malazgirt Spor Kulübü antrenörlerinden Servet Özdemir, basketbol branşında yeterli sayıyı yakaladıklarını ve antrenmanlara başladıklarını ifade etti. Kulüp olarak bütün Malazgirt gençliğini beklediklerini kaydeden Özdemir, yeni sezonda futbol dışında, basketbol ve voleybol branşlarında da mücadele edeceklerini söyledi. Malazgirtli çocukları sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar ve sokak ortamından uzak tuttuklarını da hatırlatan antrenör Servet Özdemir, “Tüm gençlerimizi buraya bekleriz. Amacımız bu çocukların sokaktan uzak durması ve sportif faaliyetlere kazandırılmasıdır” dedi.