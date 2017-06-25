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25 Haziran 2017 11:33

Malazgirt’te bayramlaşma töreni

Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt’te bayramlaşma töreni

25 Haziran 2017 11:33


Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.


Bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Soner Kırlı; sevgi ve kardeşlik mesajı verdi. İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlayan Kırlı, "Dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı ve kardeşlik gibi yüce değerleri yaşayıp paylaştığımız bir bayramı daha birlikte idrak etmenin sevinci içindeyiz. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin ve beraberliğin bir arada yaşama duygusuyla tüm Malazgirtli hemşehrilerimin bayramını en içten duygularımla kutlarım" dedi.


Kaymakam Kırlı, törenin ardından kurumları ziyaret etmek için buradan ayrıldı.




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