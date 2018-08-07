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07 Ağustos 2018 10:40

Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçede çalışan biçerdöverler denetlendi.

Malazgirt’te biçerdöverler denetlendi

07 Ağustos 2018 10:40


Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, beraberindeki mühendislerle birlikte hasat yapılan alanlarda incelemede bulundu. Ziyaretleri sırasında çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini dane kaybına karşı uyarılarda bulunan Kılıç, dane kayıpların çiftçiye olduğu gibi ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini dile getirdi. Kılıç, "Bu yıl bahar aylarında etkili olan yağışlar sayesinde çiftçilerimiz, bereketli bir sezon geçiriyor. Fakat bazı bölgelerimizde buğday, arpa ve özelikle nohutta yağıştan dolayı yeterli verim alınamadı. Bu kapsamda bir tarladan diğerine geçen biçerdöverlerin mutlaka ayarları kontrol edilmeli, elekler sıklıkla temizlenmelidir. Bu anlamda ilçemizdeki tüm çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. Allah ürünlerine bolluk ve bereket versin" dedi.




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