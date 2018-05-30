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30 Mayıs 2018 10:38

Malazgirt’te ‘Biyofizle Topuk Dikeni’ tedavisi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde biyofiz tekniği ile topuk dikeni rahatsızlığı tedavi ediliyor.

Malazgirt’te ‘Biyofizle Topuk Dikeni’ tedavisi

30 Mayıs 2018 10:38


Malazgirt Devlet Hastanesinde bir süredir kullanılmaya başlanan biyofiz tekniği ile topuk dikeni tedavisi, vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar daha önce böyle bir rahatsızlık için şehir dışına gittiklerini belirterek, hizmet için hastane yöneticileri ve yetkililere teşekkür ettiler.


Topuk dikeni olarak bilinen plantar fasit, topuk ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Ayağınızın altından geçen ve topuk kemiğinizi parmaklarınızla (plantar fascia) bağlayan kalın bir doku bandının iltihabını içerir. Plantar fasiit genellikle sabahın ilk adımında bıçak gibi bir ağrı hissedilmesine neden olur. Ayağa kalkıp daha fazla hareket edildiğinde, ağrı normal olarak azalır, ancak uzun süre ayakta kalındıktan sonra veya oturulunca tekrar başlar.


Plantar fasiit, koşucularda daha sık görülür. Buna ek olarak, aşırı kilolu ve yetersiz topuk desteği olan ayakkabılar giyenler, plantar fasiit yani topuk dikeni olma riski daha fazla taşıyor.




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