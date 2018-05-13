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13 Mayıs 2018 09:35

Malazgirt’te ‘Biz Bir Aileyiz’ projesi

Muş Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında 100 kişilik bir grup, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Malazgirt’te ‘Biz Bir Aileyiz’ projesi

13 Mayıs 2018 09:35


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından karşılanan 100 kişilik heyet, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti. İlçedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ‘Biz Bir Aileyiz’ heyeti, daha sonra 1071 Zafer Anıtı’na giderek orada Sultan Alparslan ve askerlerinin Bizans ordusuyla karşılaştığı yerleri görme fırsatı buldular.


Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, ‘Biz Bir Aileyiz’ heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz Bir Aileyiz heyeti yaklaşık 100 kişilik bir ekiple tarihi ilçemizi ziyaret ettiler. Burada Malazgirt ilçemizin tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. Bizleri ziyaretleriyle onurlandıran ‘Biz Bir Aileyiz’ heyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.


“Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında ilçeye gelen öğrenciler ise, Malazgirt’i gezme fırsatı bulduklarını belirterek, “Malazgirt ilçemizde atalarımız ve dedelerimizin topraklarında olmak ve burada Sultan Alparslan ve askerlerinin şanlı tarihimizi yazdığı toprakları görme fırsatı bulduk. Kaymakam ve tüm Malazgirt halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz, bizlere unutamayacağımız tarih dolu bir gün yaşattılar” diye konuştular.


Bol bol hatıra fotoğrafı çeken grup, Malazgirt Kalesi’ni de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldılar.




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