Malazgirt’te buğday satışları başladı

Malazgirtli çiftçiler, hasadını yaptıkları arpa ve buğdayın satışını yapmaya başladı. Yıllardır vatandaşın arpasını buğdayını satın alan tüccar Alparslan Kaya, buğdayı kalitesine göre 700 ile bin TL’den, arpayı ise 700 ile 840 liraya kadar aldıklarını ifade etti. Malazgirt’te bu yıl arpa ve buğday hasadının erken başladığını ifade eden Kaya, “Bu yıl ilçemizde çok yağış vardı. Haliyle birçok bölgede ürün kalitesi düştü. Çok yağıştan ötürü buğday ve arpa dalları yere yattı ve haliyle yere yatan dallardaki buğday taneleri çürüdü. Biz de çiftçilerimiz daha da mağdur olamasın diye buğdayları mümkün mertebe almaya çalışıyoruz. Çünkü üreticilerimiz yıl boyunca çalışıyorlar. Haliyle çok borçlanıyorlar. Bizler de üretici kardeşlerimizi mağdur etmemek için ürettikleri tüm ürünleri peşin fiyatına alarak, maddi acıdan rahata kavuşmalarına vesile oluyoruz" dedi.

‘Buğdaylar elimizde kaldı’

Sadık Arman isimli buğday üreticisi ise Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğdayı kalitesine göre aldığını dile getirerek, “Bu yıl çok yağış vardı ve hem buğday hem de arpa yağıştan dolayı çürüdü. Dolayısıyla aşırı yağıştan dolayı buğday ve arpalar, TMO kalite standartlarına ulaşamadı. Böylece TMO, kalitesine göre alım yaptığı için birçoğumuzun buğdayını almıyor. Buğdaylarımız elimizde kaldı. Burada arpa ve buğday depolama yapan tüccarlar var. Birçok tüccar buğdayımızı almıyor. Alanların bazıları çiftçilere avans verirken bazıları da gübre veriyor. Yani çiftçiler, biçtiği arpa ve buğdayı ucuz fiyattan vermek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. TMO kalitesi düşük arpa ve buğdayları da satın alsın. Kalitesi düşük buğdayları yem bitkisi olarak kullansın. Hem bizler kazanalım hem de devletimiz kazansın" ifadelerini kullandı.