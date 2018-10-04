Malazgirt'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Muş'un Malazgirt ilçesinde ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle bir program düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, Bulanık Müftüsü Murat Karanci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cahit Arifinan, Aile ve Sosyal Politikalar Malazgirt Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Koç, daire amirleri, din görevlileri, imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, "Bu sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın ana teması olan ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler' programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Bakanlığımız, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ömürlerini başkalarının iyiliği, yeryüzünün imarı ve ıslahı için adayan gönül erlerini, güzel ahlakın önderlerini daha yakından tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vesile kılmayı hedeflemişler. Tarihten günümüze hayatını insanlığa ve İslam'a adayan, mihraplardan, minberlerden, minarelerden, kürsülerden, Hakk'ın ve hakikatin sesini yükselten Allah'ın kitabını ve güzel ahlakı öğreten tüm hocalarımıza selam olsun” dedi.

Daha sonra emekli Kur'an-ı kursu öğreticisi Abdurahman Ekmen tarafından ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler' hakkında bilgiler verdi.

Konuşmanın ardından emekliye ayrılan imamlara, başarılı müftülük personellerine, hayırsever iş adamlarına, cami ve Kur'an kurslarına verdikleri desteklerden dolayı plaket takdimi yapıldı.