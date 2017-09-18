Malazgirt’te çaya yüzde 50 zam

Yaklaşık iki yıldır bir bardak çayı 50 kuruşa içen Malazgirtliler, kahvecilerin yüzde 50 zam nedeniyle artık bir bardak çaya 75 kuruş ödemek zorunda kalıyor. Yapılan fiyat değişikliği nedeniyle Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve kahveciler karşı karşıya geldi. Malazgirt Esnaf ve Sanatlar Odası, yapılan zammın yasal olmadığını, zamlı çay satan işletmelere cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Malazgirt Esnaf ve Sanatkalar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yalçın, “Odamız başkanlığı kıraathane, kahvehane ve çay ocaklarında satışa sunulan bir bardak çay ve sıcak içeceklerin resmi fiyatı esnafa 40 kuruş, halkımıza ise 50 kuruştan satmak zorundadır. Rayice uymayanların oda başkanlığımıza bildirilmesini ve yeni rayiç verilinceye kadar esnaflarımızın rayiçlere uymaları önemle rica olunur. Bu zam işinin bir prosedürü var. İlçemiz çaycı esnafı, ilk önce rayiç fiyat düzenlemesi için kesinlikle odamıza başvurmak zorundadır. Bizde oda olarak Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odasına başvurmamız lazım. Orada her hafta sonlarına doğru toplantı yapılır ve bu toplantılar sonucu zam kararı alınır ve resmi yazı ile Malazgirt Kaymakamlığa ve Malazgirt Belediyesine onay belgesi gönderilir. Zam kararı almak yine ilçe kaymakamı tarafından verilir. Bizim ilçedeki çaycı esnafımız bu prosedürlerin hiçbirini yerine getirmeyerek kafasına göre zam kararı almıştır. Biz Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yapılan bu keyfi zam uygulamasını tanımıyoruz. Esnaf kendi kafasına göre bir zam yapmıştır. Kendi kafalarına göre yapılan bu zam geçersiz olmakla birlikte 75 kuruştan çay satışı yapan işletmeler olursa, bunlara yasal işlem başlatıp gerekli cezai işlemi uygulayacağız” dedi.

Vatandaşlar da çaya, şekere ve suya yüzde 50 zam yapılmamasına karşın çaya yapılan zamma tepki gösterdiler.