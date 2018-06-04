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04 Haziran 2018 09:58

Malazgirt’te "Çaylar Bizden Kitaplar Sizden" kampanyası

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından “Çaylar Bizden Kitaplar Sizden” etkinliği başlatıldı.

Malazgirt’te

04 Haziran 2018 09:58


1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından iftardan sonra “Çaylar Bizden Kitaplar Sizden” adlı bir kitap okuma etkinliği düzenlendi. Yeşilay projesi kapsamında faaliyet gösteren kulüp, spor vakitleri dışında kulüp kültür evinde çocukları sokaktan uzak tutmak için kitap okutturuyor. Kitap okuma etkinliğine çocukların yanı sıra veliler ve vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çayların ikram edildiği etkinlikte, yaklaşık 40 dakika kitap okundu.


Kulüp Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, amaçlarının kitap okumanın önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Başkan Türeli, “Yeşilay sponsorluğunda yürüttüğümüz projemiz kapsamında antrenmanlar dışında kalan vakitleri kulüp kültür evimizde işte bu şekilde kitap okuyarak ya da belgesel seyrederek değerlendiriyoruz. Programımıza eşlik eden spor camiasına, velilere, esnafa ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.




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