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15 Haziran 2018 13:59

Malazgirt’te çocukların bayram coşkusu

Muş’un Malazgirt ilçesinde çocukların bayram coşkusu objektiflere yansıdı.

Malazgirt’te çocukların bayram coşkusu

15 Haziran 2018 13:59


Muş’un Malazgirt ilçesinde bayram heyecanı yaşandı. Ellerindeki poşetlerle şeker toplayan çocuklar ve grupça bayramlaşmaya giden büyükler objektiflere yansıdı. Bir hafta öncesinden babalarıyla bayram alışverişini yaptıklarını ve bayram gününü bekledikleri ifade eden çocuklar, “Bir hafta önce babalarımızla çarşıya çıktık. Bayram alışverişlerimizi yaptık. Çok güzel şekerler aldık. İlçemizde herkes dolaşıp şeker topladığı için babalarımız en az 10 kilo şeker alıyor. Bizlerde arkadaşlarımla ev ev dolaşıp şeker topluyor, büyüklerimizle bayramlaşıyoruz. Biz çocuklar için çok sevinçli bir gün. Akrabalarımız bizler bayram harçlığı veriyor. Büyüklerimiz bugün bize daha çok değer veriyorlar. Özel bir gün olduğunu hissedebiliyoruz” dediler.


Sabahın erken saatlerinde kalkıp çarşı merkezine gelen çocuklar, ilçede her taraf kapalı olduğu için tek eğlenceleri olan boks makinelerine yumruk atarak bayramlarını geçirmeye çalışıyorlar.




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