Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 09:53

Malazgirt’te dereler ıslah ediliyor

Muş Malazgirt ilçesinde taşkın riski taşıyan 4 derenin ıslah çalışmaları kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Muş Şubesi ekipleri ilçede inceleme başlattı.

Malazgirt’te dereler ıslah ediliyor

18 Kasım 2017 09:53


Malazgirt Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin hazırladıkları raporlar doğrultusunda ilçeye gelen DSİ 172. Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri, inşaat mühendisi ve harita mühendisi, ilçeye gelerek ıslahı yapılacak derelerde çalışmalar yaptılar. İlçede taşkın riski taşıyan, Çırçır, Sekrik (Gürgüme), Şekerbulak ve Çıkrak derelerini inceleyen DSİ yetkilileri, önümüzdeki bahar aylarında bir aksilik olmasa ıslah çalışmalarının başlanacağının müjdesini verdiler. Malazgirt’te sel ve taşkın olaylarının yaşanmaması için çalışmalara özen gösterdiklerini dile getiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Bu ıslah çalışmaları için belediye mimarlarımız ve mühendislerimize Çırçır, Sekrik (Gürgüme), Şekerbulak ve Çıkrak deremiz için ıslah çalışma planı hazırlamalarını istedik. Hazırlanan proje ile DSİ yetkililerine projemizi sunduk. DSİ yetkilileri de ilçemize gelerek taşma riski taşıyan bu 4 deremizde ıslah çalışmalarını başlattılar. Bu yapılacak çalışma ile hem taşkını koruyacak hem de ilçemizin tarihi dokuyu koruyacağız. Orada bulunan otantik görüntüyü sağlayacağız. İlçedeki tüm sorunların hepsini biliyoruz ve bu sorunların giderilmesi için belediye olarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç