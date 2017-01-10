Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 09:05

Malazgirt’te doğaya yem bırakıldı

Malazgirt’te doğaya yem bırakıldı

10 Ocak 2017 09:05

Muş’un Malazgirt ilçesindeki avcılar, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Malazgirt Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Fatih Yağcı ve beraberindeki dernek üyeleri, yem poşetlerini bir metreye varan karda taşıyarak doğaya bıraktı. Dernek Başkanı Fatih Yağcı, "Biz yaban hayvanlarını vurma ve katletme niyetinde olan insanlar değiliz. Biz aynı zamanda doğayı koruma, hayvanların neslinin üremesine yardımcı olmak istiyoruz. Yaban hayvanları bu mevsimde yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Zor şartlarda yaklaşık 10 kilometre yürüyerek hayvanların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere yem bıraktık. 15 günde bir doğaya yem bırakarak yaban hayvanlarının popülâsyonunu korumaya çalışıyoruz. Avcılık sadece vuran değildir. Avcı doğayı sevdiği için dağlara çıkıyor ve doğal güzelliklerle baş başa kalıyor. Hep birlikte bu doğayı korursak gelecek nesillere en büyük eseri bırakmış oluruz" dedi.
Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye bürünen doğada yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden Başkan Yağcı, “İlçemizde de nesli tükenmekte olan hayvanlarımız var. Bu nesli tükenen hayvanları avlamak yerine yasaklara uyarak avlamamamız gerekir. Av yasaklarına uymayanları en yakın jandarmaya veya Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Kulübüne bildirmeleri gerekir. Bugün de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday, arpa, yulaf, saman balyası ve ekmekten oluşan 500 kilogram yem bıraktık" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-2
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç