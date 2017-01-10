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10 Ocak 2017 09:16

Malazgirt’te el sanatları kursu

Malazgirt’te el sanatları kursu

10 Ocak 2017 09:16

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kızlara yönelik el sanatları kursu açtı.
Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursuna genç kızlar yoğun ilgi gösteriyor. Kızların el becerilerini geliştirerek hediyelik eşyalar yaptığını dile getiren usta öğretici Hatice Barak, “Gelişen teknoloji karşısında Türk süsleme sanatlarımız ve geleneksel el sanatlarımız hızla yok olmakta ve gittikçe yozlaşmaktadır. Bu yok oluş beraberinde birçok kültürel değerin de kaybolmasına neden olmaktadır. Geleneksel el sanatlarımızın yok olmasının nedenlerinden biri de usta eğiticilerin sayısının her geçen gün azalmasıdır. Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde geleneksel el sanatlarından rölyef kursu açarak eğitim veriyoruz. 10-15 kızımız buraya gelip rölyef sanatını öğrenmeye çalışıyor. Burada ürettiğimiz ürünleri yılsonu sergilerinde satmayı düşünüyoruz. Genç kızlarımızın ve yetişkinlerimizin el emeği göz nuru olan bu eserlere pazar bulmak, aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak ve hediyelik eşya üretmek amacıyla yılsonu sergileriz olacaktır” ifadelerini kullandı.
Yaptıkları el emeği göz nuru rölyef ürünlerini anlatan Filiz Özdemir ise, “Bizde buraya gelip rölyef kabarma el sanatını öğreniyoruz. Alüminyum ve bakır levhalara resimleri işlemeye çalışıyoruz. Çok zor ve meşakkatli bir sanat. Çoğumuz yatılı okullarda kalıyoruz. Hafta sonu tatilimizi buraya gelerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradan öğrendiğimiz sanat sayesinde belgemizi alarak ileriki yıllarda kurs açma fırsatı bulabileceğiz” ifadelerini kullandı.



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