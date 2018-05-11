Malazgirt’te ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ semineri

İlçe Jandarma Komutanlığının konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının güçlü bir tarafının da yaptığı araştırmalar olduğunu belirtti. Bu araştırmalara göre yılda yaklaşık 600 bin çiftin evlendiğini, 200 bin çiftin ise boşanmak için mahkemelere başvurduğunun altını çizen Bingölbali, evlenenlerin yüzde 40’ının ilk 5 yılda boşandığını vurguladı.

Seminere Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Seyfettin Koç, Malazgirt Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.