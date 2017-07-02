Malazgirt’te firmalar çalışacak eleman bulamıyor

Malazgirt ilçesinde yaklaşık 5 büyük TARMİSS işletmecisi, verilen tüm iş ilanlarına rağmen yeterli müracaatın olmamasından dolayı sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. TARMİSS’teki firmalar tarafından üretilen tarımsal aletler, yurt içinin yanı sıra Nahcivan, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak’a ihraç ediliyor. Bölgede personel konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarına işaret eden tarım firması satış yetkilisi Ömer Hanay, ilçede eleman bulamadıklarını ifade ederek, ”Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yaptığımız duyurulardan sonuç alamadık. İlçemizde bin 500 TL maaş ve SGK vermek istememize rağmen işçi bulamıyoruz. Bizim yanımızda çalışan işçilerimizi servislerle evlerinden alıp evlerine bırakıyoruz. Ama yine de çalışacak eleman bulamıyoruz. Tek derdimiz ve tek amacımız bu tesisi tam kapasite çalıştırmak. Ben şahsen satış ve pazarlama müdürüyken, işsizlikten dolayı tamirat ve sevkiyatla uğraşıyorum. Tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza sesleniyorum; işimiz yok diyenler bizimle irtibata geçsinler" dedi.

Bir diğer firma yetkilisi Abdurrahman Halifeoğlu, ”Yaz ayına girdiğimiz günden beri Malazgirt’te iş yerimizde çalışacak eleman bulamıyoruz. Neredeyse işçilere çalışın diye yalvarıyoruz. Sonra da Malazgirt’te iş yok deyip batı illerine gidiyorlar. Burada ailelerinin yanlarında çalışma imkânı sunuyoruz. Yani sözün kısası ilçemizde çalışacak kimseyi bulamıyoruz” dedi.

20 yıldan beri TARMİSS’te ustabaşı olarak çalışan Zeki Dalkılıç ise, "Çok şükür işlerimiz çok iyi fakat eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İşsiz gençlerimize sesleniyoruz, gelip burada çalışsınlar” ifadelerini kullandı.