Malazgirt’te gıda denetimi

Malazgirt Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren şarküteri, kuruyemiş, manav, market ve ekmek fırınlarında denetim yapan ekipler, müşteriye güler yüzlü davranma hususunda ise iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkânlarında, manav, fırın ve marketlerle diğer iş yerlerinde görmüş oldukları aksaklıkları, eksiklikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikâyetlerini mutlaka kendilerine bildirmelerini istedi.

İlçe sınırları içinde yer alan tüm fırınları tek tek dolaşarak üretim alanlarında yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarılarda bulunan ekipler, rutin bir şekilde yapılan kontrollerde eksiklerini gidermeyip standartlara uymayan işletmeciler için cezai işlem uygulayacaklarını dile getirdiler.