Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 10:05

Malazgirt’te ‘Güvenli taşıma eğitim sistemi’ toplantısı

Malazgirt’te ‘Güvenli taşıma eğitim sistemi’ toplantısı

04 Ocak 2017 10:05

Muş’un Malazgirt ilçesinde, ‘Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi’ kapsamında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile taşıma merkezi okul müdürleri ve taşıma yapan araç sürücüleri katıldı. ‘Güvenli taşıma eğitim sistemi’ kapsamında verilen eğitimde; öğrenci taşımacılığı özelinde etkili iletişim, trafik güvenliği, güvenli öğrenci taşımacılığına yönelik farkındalık geliştirme maksadı ve yaşanan sorunlar, ihtiyaç ve beklentilerin geliştirilmesi gibi konular işlendi. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, daha sağlıklı bir şekilde öğrenci taşımacılığının yapılabilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının yararlı olduğunu belirterek, "Bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de küçük yerleşim birimlerinden öğrencilerimiz taşıma merkezlerine taşınmaktadır. Bu öğrencilerimize daha iyi hizmetin verilebilmesi için, taşımayı gerçekleştirilen sürücüler ile taşıma merkezi okul müdürlerimize, uzman kişilerce eğitim verildi. Katılımın yoğun olması ve katılımcıların konuya ilgi duymaları bizleri mutlu etti. İhtiyaç duydukça bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-6
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç