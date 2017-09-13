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13 Eylül 2017 16:08

Malazgirt’te ’Halk’ toplantısı

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, halk toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Malazgirt’te ’Halk’ toplantısı

13 Eylül 2017 16:08


Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda halk toplantılarına devam eden Kaymakam Kırlı, "Halk toplantılarını yapmamızın tek sebebi, doğrudan halkımızla aracısız iletişim kurmak ve dertlerini dinlemektir. Burada bizim karşımızda kendilerini daha rahat hissetsinler diye bu toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza her konuda yardım etmeye çalışıyoruz. Halk toplantılarımız çok faydalı geçiyor. Allah nasip ederse daha da sürdürmeyi düşünüyoruz. Her yaptığımız toplantıların ardından şunu fark ettik, ilçede yaşayan vatandaşlar yaptığımız toplantılardan çok memnunlar. Bizim için vatandaşlarımızın refahı ve huzuru her şeyden önce gelir. Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkânları ve mevzuatlarımızın ön gördüğü çerçevede ilçemizde yaşayan dar gelirli tüm vatandaşlarımıza yardım ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.


Toplantıya katılan vatandaşlar ise, "Kaymakamımız bizlere her türlü desteği vereceğini söyledi. Bizler şimdi çok rahatız, en azından derdimizi rahatlıkla ifade edebiliyoruz" dediler.




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