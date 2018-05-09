Malazgirt’te ‘Halk’ toplantısı

Her hafta halk toplantılarına ara vermeden devam eden Kaymakam Kırlı, “Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkânları ve mevzuatlarımızın ön gördüğü çerçevede ilçemizde yaşayan dar gelirli tüm vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Buraya gelen ve dertlerini anlatan vatandaşlarımızın mevzuatlar çerçevesinde dertlerini çare olmaya çalışıyoruz. Bu toplantılarda sadece gıda, giyim ve barınma ihtiyaçlarını değil, tüm ihtiyaçlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Çok hasta olan vatandaşlarımıza gerekli kurumlarla irtibata geçerek tedavi imkânı olan hastalarımıza tedavi olmaları için yardımlarda bulunuyoruz” dedi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Kaymakam Kırlı, “İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kapıları vatandaşlara sonuna kadar açıktır. Çok şükür yaptığımız toplantılar neticesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçları önemli ölçüde giderildi” şeklinde konuştu.

Her hafta geleneksek hale gelen halk toplantılarına katılan vatandaşlar ise, Kaymakam Soner Kırlı’ya bu samimi davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.