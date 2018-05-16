Malazgirt’te ‘Hemşireler Günü’ etkinliği

Düzenlenen programa Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Ejder Kamil Öztürk, Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dinçer İbek, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve hemşire adayı öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi izleyenleri güldürürken, müzik korusu ise davetlilerden tam not aldı.

Burada bir konuşma yapan Bulanık Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ayşe Zırhlı, tüm hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerin günlerini kutladı. Müdür Zırhlı, “12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutluyorum. Gerçekten dünyadaki en kutsal mesleklerden birisini ifa ediyorsunuz. Hemşireler hem hastalıkta, hem de hastalık öncesi koruyucu hizmetleri yürütme açısından önemli bir görevi üstleniyor. Böyle önemli bir görevi üstlenen hemşireler, anne-baba şefkatinde olmalı” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Dinçer İbek ise, hemşirelerin haftasını kutladığını belirterek, “Hemşireler, sağlığın geliştirilmesinde ve korunmasında önemli bir görev üstleniyorlar. Hemşirelik özünde insan sevgisi olan, çok özel ve saygın bir meslektir. Tarih boyunca değer gören ve saygınlığını hiç yitirmeyen bu meslek, gelişen teknolojiye rağmen değerini korumaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ile son buldu.