Malazgirt’te hindi satışları başladı

Yazın gelişi ile birlikte Diyarbakır’dan getirilerek satışa sunulan değişik cins hindiler ve tavuklar, vatandaşlardan ilgi görüyor. Malazgirt ilçesine her yıl kendi ürettikleri organik hindileri ve tavukları getirip sattıklarını ifade eden satıcı Barış Erenkaya, "Yaklaşık bin tane hindi ve tavuk getirdim. Bunların arasında kırmızı cinsten tavuklar ve hindiler var. Bunları tamamıyla kendimiz yetiştiriyoruz. Nakliyat, işçilik ile birlikte buraya getirmek bize bir hayli fazla külfet yüklüyor. Biz de hindilerin tanesini 7 ile 10 TL’den, tavukların ise 5 ile 7 TL’ye satıyoruz" dedi.

Hindi ve tavuk alan vatandaşlar ise, fiyatları çok uygun olduğunu belirterek, “Bizlerde evimize canlı canlı alarak götürüp büyütüyoruz. Sonra onları gönül rahatlığı ile tüketiyoruz” dediler.