Malazgirt'te İlköğretim Haftası Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Malazgirt 1071 İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Vedat Kaya, “Eğitimin millet hayatındaki yeri, inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağı yakalayabilen ve hatta aşan toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Her alanda yeteneklerine güvendiğimiz bu aziz milletin çocukları, sağlam bir eğitimle çağlar ötesine seslenebilecek sesi okullarımızda bulacak, bu olağanüstü hamleyi gerçekleştirme becerisini okullarımızda kazanacaktır. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun. Evlatlarımızı daha iyi yetiştirme noktasında çok çalışmamız gerekmektedir. İnşallah her sene artan eğitim seviyesinde bu senede artması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Programın ardından Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt 1071 İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerle toplantı salonunda bir araya gelerek başarılar diledi.